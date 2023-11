اليوم.. نظر دعوى التعويض من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان

وقضت المحكمة في وقت سابق بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

