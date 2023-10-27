اليوم السابع.. المحرقة مستمرة.. الاحتلال يواصل حصد أرواح المدنيين فى غزة

◄ «الإدارية العليا» تفتح باب تلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية.. الفصل خلال 10 أيام بداية من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. و9 نوفمبر موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم وبدء الدعاية الانتخابية

◄ «الهجرة» تطلق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات.. السفيرة سها جندى تلتقى الجاليات المصرية فى 6 دول خليجية.. وتؤكد: المصريون بالخارج ركن أساسى فى صنع القرار وحريصون على إشراك الجميع

◄ مبادرة خفض أسعار السلع فى كل المحافظات.. «التموين» تطرح المنتجات الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية.. و8 آلاف فرع لمشروع «جمعيتى» على مستوى الجمهورية◄ المحرقة مستمرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصد أرواح المدنيين فى غزةالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕

الطيران الإسرائيلي يدمر مجمّعا سكنيا بأكمله في منطقة اليرموك وسط غزةيواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه في غزة ليلا ونهارا دون توقف اقرأ أكثر ⮕

أصبح هو الخبر .. لحظة توديع وائل الدحدوح لعائلته في الكفن| شاهداستشهد عدد من افراد اسرته منذ قليل في قصف غاشم من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في حي النصيرات بقطاع غزة، رغم طلب الاحتلال من المدنيين النزوح الى النصيرات لتجنب النيران اقرأ أكثر ⮕

'الصحفيين' الفلسطينية: 'لو ربع هذا حدث في أي مكان آخر لوقف العالم على أصابعه'يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته التي تستهدف المدنيين العزل، لليوم العشرين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕