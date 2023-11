اليوم.. فتح باب الالتماسات أمام طلاب الدراسات العليا بـ«حقوق عين شمس».. تفاصيل التقديم لـ'مشروعي بدايتي'

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابيتواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق...

ELBALADOFFICIAL: فتح باب الالتماسات على النتيجة لطلاب الدراسات العليا بـ حقوق عين شمسأعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2-11-2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6-11-2023.

YOUM7: البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن فتح باب التقدم لبرنامج 'مشروعي بدايتي' لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024

ELBALADOFFICIAL: آخر موعد لاستقبال الترشحات لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمسأعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة

ELBALADOFFICIAL: تفاصيل التقديم لـ'مشروعي بدايتي' 2023 2024 بأكاديمية البحث العلميفتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج 'مشروعي بدايتي ' لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 2024، والذي يدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها 'مشروعي بدايتي'، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012...

SHOROUK_NEWS: أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج «برنامج مشروعي بدايتي»أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام

