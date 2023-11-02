اليوم.. كوكب ضخم في أقرب مسافة له من الأرض| ماذا سيحدث ؟

ليس لذلك تأثير على كوكبنا، ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يُرصد كوكب المشتري بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل في الأفق الشرقي في وقت مبكر من المساء حيث يبدو للعين المجردة ككتلة ضوئية ساطعة أكثر إشراقا من كل النجوم في منظر دراماتيكي وكأنه من الخيال العلمي.
مثل الأرض.. تفاصيل غامضة في كوكب المريخ كوكب تاني.. تعليق مثير من عمرو أديب على تأهل الأهلي أما في اليوم التالي الجمعة 3 نوفمبر سيصل إلى حالة التقابل وسيكون لمعانه (-2.9) وسيمثل رابع ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة وسيكون مشاهدا معظم الليل حتى شروق كوكب الزهرة قبل الفجر وسيكون حجمة (يوم التقابل) كما يُرى من خلال التلسكوب 49.45 ثانية قوسيه وستمثل هذه الليلة منتصف أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب .
وعند رصد كوكب المشتري من خلال المنظار (في أي وقت) بقوة تكبير سبعة أو عشرة مثبت على حامل سيظهر الكوكب كقرص مع أقماره الأربعة الكبيرة غانميد، يوروبا، كاليستو، ايوا، التي غالبًا ما يكسف ويحجب بعضها البعض ويلقي بظلاله على الكوكب منفردة وفي أزواج عند التقابل.
إن استخدام تلسكوب صغير سيكون أفضل بكثير حيث سيبدو المشتري كبيراً مثل القمر بينما عبر التلسكوبات الأكبر حجمًا سيلاحظ أن غلافه الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة ملونه منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوك تلك الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الامونيا المتجمد فالأحزمة البراقة فيها تركيز أعلى من الأحزمة الداكنة ولذلك التركيز يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التي تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومتر بالساعة.
البقعة الحمراءإن أكثر الأشكال المميزة التي ترصد على كوكب المشتري هي العاصفة الضخمة والتي تسمى البقعة الحمراء العظيمة وهي كبيرة كفاية لتسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنة على الأقل.
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