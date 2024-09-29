اليوم العالمي للقلب: الوعي المبكر هو مفتاح الوقاية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في 29 سبتمبر من كل عام، يُحتفل باليوم العالمي للقلب لتسليط الضوء على الأمراض القلبية الوعائية، التي تعد من أكثر الأمراض القاتلة في العالم، تسعى المبادرات العالمية والمحلية في هذا اليوم إلى نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية الكشف المبكر والعناية بال صحة العامة لتقليل مخاطر هذه الأمراض، ووفقا لإحصائيات منظمة ال صحة العالمية يتسبب مرض القلب في نحو 17.9 مليون حالة وفاة سنويًا، مما يجعل تعزيز الوعي والمشاركة في الأنشطة التوعوية في اليوم العالمي للقلب أمرًا بالغ الأهمية.

و أوضح أن الكشف المبكر هو المفتاح الأساسي للوقاية من تطور الحالة إلى مراحل أكثر خطورة، وأن أمراض القلب غالبًا ما تنشأ نتيجة ارتفاع ضغط الدم و زيادة مستويات الكوليسترول، وهي عوامل يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي يتضمن الحفاظ على وزن مناسب، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والابتعاد عن التدخين، مؤكدا ان مرض السكري، و السمنة، والتدخين تعد من أهم المسببات المؤدية إلى أمراض القلب، وأن الفحص الدوري والمتابعة الطبية المستمرة تساعد في اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، مما يزيد من فرص العلاج...

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