اليوم الأكثر قسوة في فلسطين| 7 أحداث في 12 ساعة أربكت العالم وأشعلت الصراع

وشهدت أحداث اليوم تصعيدًا كبيرصا من جانب قوات الاحتلال التي وسعت من غزوها وعدوانها في فلسطين لأكثر من منطقة وبدات في الاجتياح البري جزئيًا لقطاع غزة.

قطع الاتصالات عن غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعلنت القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى. وواصلت: فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات وأحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين. قصف بري وبحري وجوي ومع استمرار القصف الجوي لقطاع غزة، اعلن التلفزيون الغسرائيلي ان القطاع يشهد قصف بري من الدبابات على القطاع، حيث أفاد أنه الاعنف منذ اندلاع الحرب. headtopics.com

انتصار فلسطيني في بيت حانون أفادت قناة القاهرة الإخبارية ان فصائل المقاومة الفلسطينية نجحت في التصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، مع وقوع اشتباكات عنيفة دارت على الارض. وأكمل،:"هناك حديث عن هجوم بري في الشرق والشمال، ولكن كتائب القسام أعلنت عن وجود مواجهات عنيفة في الميدان لمواجهة الهجوم البري".

وفي الوقت ذاته قال مراقبون إن وجود حاملة الطائرات في هذه المنطقة لا يستهدف غزة فقط، وإنما روسيا والصين وتركيا واليمن أيضًا.

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