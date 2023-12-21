اليوم السابع ينشر العديد من الأخبار الهامة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة منها قيام وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك بضبط 150 ألف طن بصل مخزن على مساحة 138 فدانا بالجيزة، وتفاصيل مباراة الأهلى أمام أوروا الياباني على المركز الثالث بمونديال الأندية، وإلى أهم الأخبار





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