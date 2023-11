اليوم.. نيمار يجري جراحة الرباط الصليبي

أضاف الهلال:' تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي 'رودريجو لاسمار'، و'خوان دوكي' مدير الإدارة الطبية في الهلال'. وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة الأوروجواي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي انتهت بخسارة 'السامبا' بهدفين نظيفين.لمدة 10 أشهر كاملة، في ضربة قاسية للزعيم الذي انتظر تألق صفقته الجديدة هذا الموسم، وقيادته لتحقيق الألقاب.

ويأتي خضوع نيمار للعملية الجراحية في البرازيل بناء على طلب النجم البرازيلي، الذي فضل التعامل مع طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار.

