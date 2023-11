اليابان: سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع بـ غزة

وكانت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، كوباياشي ماكي، قد أشادت بدور مصر لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعربت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، عن تقدير بلادها اتخاذ الدولة المصرية زمام المبادرة واستضافة قمة القاهرة السلام، مشيرة إلى استعدادالتام للتعاون مع مصر والدول الإقليمية والشركاء الدوليين، في سبيل الوصول إلى حل فوري للوضع الإنساني والعمل كذلك على حل طويل الأمد لتلك القضية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: «القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزةأكت الخارجية اليابانية، مواصلة الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لتحرير الرهائن.. واشنطن ترسل قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلي إسرائيلذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تتواجد في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن لدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: تظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاجًا على الأوضاع في غزةتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاج ا على الأوضاع في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: غزة.. مسؤول أممي يدعو مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النارالوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قطر والأردن يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزةأدانت قطر الغارات الإسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة، وفي رسالة تهديد مبطنة، حذرت الدوحة من أن توسيع الهجمات على القطاع من شأنه أن يقوض جهود الوساطة ووقف التصعيد .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لتهدئة التصعيد.. وزيرة الخارجية اليابانية تبدأ زيارة إلى إسرائيل والأردن غدًاأعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أنها ستزور إسرائيل والأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أحدث مسعى للمساعدة في تهدئة الحرب المحتدمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕