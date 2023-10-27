الولايات المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم /الجمعة/ خلال لقائه مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانج يى أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدينوأكد الرئيس أن كلا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة فى العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة -وفق ما جاء فى بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونيالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم /الجمعة/ خلال لقائه مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانج يى أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدينوأكد الرئيس أن كلا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة فى العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة -وفق ما جاء فى بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونيالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

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ميقاتي يطالب في اتصال هاتفي مع كليفرلي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزةميقاتي يطالب في اتصال هاتفي مع كليفرلي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة اقرأ أكثر ⮕

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عن قطع رؤوس الأطفال.. خالد أبو بكر لمتحدث الخارجية الأمريكية: كيف لسيد البيت الأبيض أن يخطئ؟!الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هجمات حماس على إسرائيل إرهابية اقرأ أكثر ⮕