الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتطالب بتفكيك بنية حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة دعمها للحق ال إسرائيل ي في ال دفاع عن نفسه، مؤكدة على ضرورة تفكيك البنية التحتية ل حزب الله على طول الحدود مع لبنان . وقال وزير ال دفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثات هاتفية مع نظيره ال إسرائيل ي يوآف غالانت إن واشنطن تدعم ضرورة ضمان عدم تمكن مقاتلي حزب الله من شن هجمات مماثلة لاعتداءات 7 أكتوبر على التجمعات في شمال إسرائيل . وأكد أوستن، أيضاً، على الحاجة إلى حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، مستهدفة أهداف لحزب الله في قرى قريبة من الحدود، مؤكداً أن هذه الأهداف تشكل تهديداً مباشراً للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل. ويستمر القتال بين إسرائيل وحزب الله في سياق الصراع الحالي مع الفصائل الفلسطينية في غزة

إسرائيل لبنان حزب الله الولايات المتحدة دفاع

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