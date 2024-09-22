الولايات المتحدة تخطط لخروج قواتها من العراق بحلول عام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي، السبت، إن التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته لا تزال قائمة.

وفي السادس من الشهر الجاري، نقلت رويترز عن مصادر القول إن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي، مضيفة أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها. من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عن اتفاق طال انتظاره مع العراق بشأن تقليص الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما ذكره مسؤولان في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، رفضا الكشف عن هويتهما.

العراق الولايات المتحدة قوات التحالف انسحاب سلام الاستقرار

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