الوزارة تتعهد برفع كفاءة المنظومة المائية لتأمين الأمن المائي في مصر

والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص
وأشار سويلم الى ما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .
وشدد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر . أوضح أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة إجمالية 50 مليار دولار .توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي على رأس أولويات الحكومةجريمة ليلية فى الخيام..
المياه الأمن المائي الخطة القومية وزارة الموارد المائية مصر
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