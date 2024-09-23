الوزارة تتعهد برفع كفاءة المنظومة المائية لتأمين الأمن المائي في مصر

والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص

وأشار سويلم الى ما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .

وشدد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر . أوضح أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة إجمالية 50 مليار دولار .توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي على رأس أولويات الحكومةجريمة ليلية فى الخيام..

المياه الأمن المائي الخطة القومية وزارة الموارد المائية مصر

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

سمير فرج يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على الأراضي الصومالية (فيديو)أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر تستهدف من حضورها العسكري في الصومال خلال الفترة المقبلة؛ رفع كفاءة القوات المسلحة الصومالية ليكون قادر على حماية الأمن القومي الصومالي، والتصدي للجماعات الإرهابية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

البترول تنظم ورشة عمل حول كفاءة استخدام الطاقة في القطاععقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل متخصصة عن كفاءة استخدام الطاقة بعنوان كفاءة الطاقة: رحلة نجاح في إطار إستراتيجية الوزارة للتحسين الاقتصادي لكفاءة استخدام الطاقة

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

معلومات الوزراء: 21 مليار متر مكعب فجوة مائية في مصر سنويًاأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا بعنوان إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية ، اكد التقرير أن متوسط الفجوة المائية في مصر بلغ 21.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أحمد موسى: خطاب مصر لمجلس الأمن إعلان بوقف مسار مفاوضات سد النهضةعلق الإعلامي أحمد موسى، على خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلا: مصر وجهت رسالة قوية للحفاظ على أمنها المائي .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

الحكومة تستهدف رفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاعه.. اعرف التفاصيلأكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على اهتمامها برفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تنعكس مدى كفاءة المعلم على مستويات الاستفادة بين الطلاب، فالمعلم هو الأساس بالمنظومة التعليمية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الري: فترات الجفاف في المستقبل قد تؤثر على أمن مصر المائيقال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من 500 متر مكعب سنوياً، وأن العجز المائي يقترب من 50% من المياه المتاحة حالياً. وأضاف أن مصر تغطي الفجوة المائية باستيراد محاصيل زراعية وإعادة استخدام المياه. وحذر سويلم من فترات الجفاف في المستقبل التي قد تؤثر على الأمن المائي لمصر.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »