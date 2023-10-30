الوادي الجديد تنفذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية والخضر والفاكهة من خلال منافذ تابعة للوحدات المحلية للمراكز الإدارية والمدن والقرى.

وقالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، خلال تفقدها منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بميدان البساتين، إنه جرى طرح وتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.

ووجهت بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.

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