الوادي الجديد تنفذ 120 صوبة لإنتاج توت لصناعة الحرير

وقال الزملوط، إنه جرى تنفيذ مشروع واحة الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة ضمن مشروعات الاستثمار الزراعي حيث تضم مزارع المشروع ١٧ ألف فسيلة نخيل مختلف الأصناف، كما جرى تنفيذ مشروع زراعة ٢٠ صوبة أخرى التابعة لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي شمال مدينة الخارجة، كما وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بطرح منتجات المشروع من الخضروات بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات الزراعية شمال مدينة الخارجة تهدف لتنفيذ مبادرة الحرير الطبيعي وعلى التوازي توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

