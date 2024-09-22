الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية

تأكيدا لما نشرته الشروق.. البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصةما أبرز محطات أسبوع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟ما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 2:26 م

يستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر"الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

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