الهيئة الوطنية تستعد لاتمام عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.. تحديد عناوين 137لجنة فرعية للمصريين بالخارج.. 9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية للمرشحين.. و 18ديسمبر إعلان اسم الرئيس حال عدم وجود إعادة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، استعداداتها المكثفة لإتمام عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها في الخارج على مدار ثلاث أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، بينما يتم اجرائها في الداخل على مدار ثلاث أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.وفى إطار الاستعدادات حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عناوين 137 لجنة فرعية داخل السفارات والقنصليات التابعة للبعثات الدبلوماسية المصرية بدول العالم لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 لجنة على مستوى الجمهورية لرصد وتلقي الشكاوى بشأن مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية بواقع لجنة في كل محافظة عدا القاهرة، كما قبلت طلبات 24 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات، بجانب الموافقة على جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية التي تقدمت لتغطية الانتخابات.

كما تم تحديد قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت والطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على القرار الصادر بالبت فيه بالانتخابات الرئاسية 2024وقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية. headtopics.com

وتنطلق الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر عقب إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم 8 ديسمبر في الداخل، وحددت الهيئة سقف الدعاية الانتخابية وهو 20 مليون جنيه للجولة الاولى و5 ملايين في حال الاعادة

وحددت المادة 143 من التعديلات الدستورية عام 2019، طريقة حساب فوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية والتي تنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية"، وهو ما يعنى أن المرشح الذى يحصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها في الانتخابات الرئاسية زائد صوت واحد (50%+1) يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، من الجولة الأولى إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيدت... headtopics.com

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