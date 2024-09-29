الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفذ حملات تفتيش على محال تجارية ومخازن الأغذية

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق أعلنت لهيئة القومية ل سلامة الغذاء ، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 915 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء. ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، دمياط، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم والجيزة، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

سلامة الغذاء مخازن الأغذية محال تجارية تفتيش شكاوى

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