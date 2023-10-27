الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص أهلي جدة الفارق في الدقيقة 58 عن طريق آلان ماكسيمين، ثم سجل روجير إيبانيز، لاعب الأهلي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 84 بالخطأ في مرماه.خط الدفاع: عبدالله العمار - عبدالباسط هندي - روجير إيبانيز - علي مجرشي.بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:حراسة المرمى: ياسين بونو.في خط الوسط: ميشايل - روبن نيفيز - سالم الدوسري - سافيتش - مالكوم.ويحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

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