الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي بثلاثية في شباك أهلي جدة

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الزعيم على الراقي بثنائية دون رد، حينما افتتح الصربي سافيتش التهديف في أول دقيقة من اللقاء، محرزًا أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال ضد أهلي جدة في الدوري السعودي بعد مرور (45) ثانية فقط.

وأضاف الصربي الآخر، ألسكندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37 من زمن المباراة، من صناعة زميله سعود عبدالحميد، وذلك قبل أن يهدر ميتروفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 26. وفي الشوط الثاني، قلص الفرنسي ألان سانت ماكسيمين الفارق للضيوف في الدقيقة 58 من صناعة الجزائري رياض محرز.

وجاء الهدف الثالث للهلال عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز مدافع الأهلي روجر إيبانيز هدفًا في الدقيقة 84 بالخطأ في مرماه. وبتلك النتيجة، انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط عن التعاون الوصيف، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 22 نقطة في المركز الخامس. headtopics.com

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