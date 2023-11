الهند وسريلانكا تستأنفان محادثاتهما بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

وأضافت أن الجانبين حددا نقاط التقارب في وجهات النظر، والمجالات التى تحتاج إلى إيجاد حلول مبتكرة، وأكدا أهمية البناء على ما تم احرازه من تقدم في الماضي، وأنه من المتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى فتح فرص جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى أمام البلدين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أشارا إلى الامكانيات الضخمة التي يمكن أن تتيحها الشراكة التجارية الهندية السريلانكية، بالاضافة إلى إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

