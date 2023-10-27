الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي ويعزز صدارته للدوري السعودي

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الأهلي 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى عن طريق ميلنكوفيتش سافيتش، قبل أن يضيف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 58 سجل ألان سان ماكسيمان الهدف الوحيد للأهلي، فيما سجل زميله روجر إيبانيز الهدف الثالث للهلال بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

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