الهلال يضرب أهلي جدة بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

الكلاسيكو السعودي، بفوز مهم، على أهلي جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في قمة مواجهات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين،"دوري روشن"، موسم 2023 - 2024.

سجل هدفي الهلال ميلنكوفيتش سافيتش، في الدقيقة الأولى، وألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وروجير إيبانيز لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 84.خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهرانيخط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكومخط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيهبهذا الفوز يبتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة؛ حيث حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في مناسبتين، ولم يتلق أي هزيمة.

قمة نارية تجمع الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودى الليلةيستضيف نادي الهلال، نظيره أهلى جدة السابعة من مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الحادية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين اقرأ أكثر ⮕

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تشكيل الهلال لمواجهة أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعوديبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

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