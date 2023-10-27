الهلال يعزز صدارة الدوري السعودي بثلاثية ضد الأهلى.. فيديو

السعودى على نظيره أهلى جدة، بنتيجة 3-1، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023 – 2024.وأضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثانى لصالح الهلال فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أحرز ماكسيمين الهدف الوحيد للأهلى فى الدقيقة 58، قبل أن يعود ويحرز روجير إيبانيز الهدف الثالث للزعيم بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 84.
وكان فريق الزعيم، قد حقق فوزا صعبا، على نظيره فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، كما حقق فريق الراقي، فوزا ثمينا، على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ودخل فريق المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مواجهة الأهلي، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الساحق، بسداسية نظيفة، على نظيره فريق مومباي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين الماضي.وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، انتهت بفوز الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في 18 مارس 2022، وهبط بعدها الأهلى للعب في دوري الدرجة الثانية. headtopics.com
والتقى فريقا الهلال والأهلي، على مستوي الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة. ويعد المهاجم السابق، سامي الجابر، الهداف التاريخي لمواجهات الهلال والأهلي برصيد 15 هدفًا، ثم يأتي خلفه المهاجم السوري، عمر السومة، ولاعب الأهلي السابق، برصيد 13 هدفًاالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..
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الهلال ضد الأهلي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعتتوجه الأنظار إلى ملعب الملك فهد الدولي، ومواجهة مرتقبة بين الهلال صاحب الأرض والضيافة، ونظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕