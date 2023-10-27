الهلال يعزز صدارة الدوري السعودي بثلاثية ضد الأهلى.. فيديو

السعودى على نظيره أهلى جدة، بنتيجة 3-1، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023 – 2024.وأضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثانى لصالح الهلال فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أحرز ماكسيمين الهدف الوحيد للأهلى فى الدقيقة 58، قبل أن يعود ويحرز روجير إيبانيز الهدف الثالث للزعيم بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 84.

وكان فريق الزعيم، قد حقق فوزا صعبا، على نظيره فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، كما حقق فريق الراقي، فوزا ثمينا، على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودخل فريق المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مواجهة الأهلي، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الساحق، بسداسية نظيفة، على نظيره فريق مومباي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين الماضي.وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، انتهت بفوز الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في 18 مارس 2022، وهبط بعدها الأهلى للعب في دوري الدرجة الثانية. headtopics.com

والتقى فريقا الهلال والأهلي، على مستوي الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة. ويعد المهاجم السابق، سامي الجابر، الهداف التاريخي لمواجهات الهلال والأهلي برصيد 15 هدفًا، ثم يأتي خلفه المهاجم السوري، عمر السومة، ولاعب الأهلي السابق، برصيد 13 هدفًاالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

قمة نارية تجمع الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودى الليلةيستضيف نادي الهلال، نظيره أهلى جدة السابعة من مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الحادية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين اقرأ أكثر ⮕

التشكيل الرسمى لكلاسيكو الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودىأعلن خورخى خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أهلى جدة، في كلاسيكو السعودية، والمقرر لها فى تمام الثامنة من مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدةأعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري السعودي. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر مباراة الهلال ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم يلا شوتكلاسيكو سعودي برعاية Al Hilal vs Al Ahli اليوم, بث مباشر مباراة الهلال ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت, يُعتبر الكلاسيكو السعودي بين النادي الهلال والنادي الأهلي من أبرز المواجهات المثيرة والمنتظرة في عالم كرة القدم السعودية. اقرأ أكثر ⮕

الهلال ضد الأهلي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعتتوجه الأنظار إلى ملعب الملك فهد الدولي، ومواجهة مرتقبة بين الهلال صاحب الأرض والضيافة، ونظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل الهلال ضد الأهلي.. ميتروفيتش في الهجومشهد تشكيل الهلال ضد الأهلي، الذي أعلنه البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 'در اقرأ أكثر ⮕