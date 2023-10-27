الهند وسلطنة عمان تبحثان تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس

وقال الوزير الهندي في معرض تدوينة له على منصة إكس تويتر سابقا - إنه أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية العماني تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الراهنة في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الوضع الراهن بين إسرائيل وحركة (حماس).. موضحا أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبها، أشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي"في.

موراليذاران" كان قد اختتم - في وقت سابق - زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين خلال الفترة ما بين يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، عقد خلالها اجتماعات مع وزراء عمانيين بارزين؛ لبحث مجالات التعاون وجوانب العلاقات الاقتصادية والعمالية الهندية العمانية وتطوير المهارات لتحسين أحوال العمال الهنود هناك، وذلك بالإضافة إلى بحث القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إبراهيم عيسى: إسرائيل تحاول سحب الصراع إلى منطقة دينية وحماس تساعدهاإبراهيم عيسى: إسرائيل تحاول سحب الصراع إلى منطقة دينية وحماس تساعدها اقرأ أكثر ⮕

قادة دول الاتحاد الأوروبي يبحثون الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزةيقترب قادة دول الاتحاد الأوروبي من الدعوة إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس اقرأ أكثر ⮕

عمدة العاصمة البريطانية يدعو لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماسدعا عمدة العاصمة البريطانية (لندن) 'صادق خان' اليوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى إنهاء قتل المدنيين. وقال خان - في فيديو نشر على منصة 'إكس' (تويتر سابقا) إنه من المحتمل حدوث تصعيد عسكري كبير لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء كندا يناقش مع أحزاب المعارضة تطورات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيةبحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع أحزاب المعارضة في (أوتاوا) تطورات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والدور الذي يجب أن تلعبه كندا في هذا الملف. اقرأ أكثر ⮕

زعماء الاتحاد الأوروبى يناقشون اليوم 'الهدنة الإنسانية' فى غزةيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الصراع بين إسرائيل وفلسطين اليوم الخميس وغدا الجمعة في قمة المجلس الأوروبي اقرأ أكثر ⮕

بوتين يحذر من قوى تسعى لاستدراج دول للصراع بين فلسطين وإسرائيلحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط، اقرأ أكثر ⮕