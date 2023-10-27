الهلال يتقدم بثنائية على أهلي جدة في شوط الكلاسيكو الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي، بتقدم الهلال على أهلي جدة، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في قمة مواجهات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين،"دوري روشن"، موسم 2023 - 2024.

ويأتي أهلي جدة في المركز الرابع، برصيد، 22 نقطة، من الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في لقاء، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

الدوري السعودي.. الهلال يتفوق على الأهلي بثنائية فى الشوط الأولنجح فريق الهلال السعودى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره أهلى جدة، بهدفين دون مقابل، فى الشوط الأول من كلاسيكو السعودية. اقرأ أكثر ⮕

الهلال يفاجئ الأهلى بالهدف الأول بعد 45 ثانية من كلاسيكو السعودية.. فيديوأحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم فريق الهلال السعودى، الهدف الأول فى شباك نظيره أهلى جدة، بعد مرور 45 ثانية فقط من إنطلاق كلاسيكو السعودية. اقرأ أكثر ⮕

التشكيل الرسمى لكلاسيكو الهلال ضد الأهلى فى الدورى السعودىأعلن خورخى خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أهلى جدة، في كلاسيكو السعودية، والمقرر لها فى تمام الثامنة من مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

عبد الله السعيد: زيزو وأفشة قادرون على التألق بالدوري السعوديتحدث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن المواجهة المرتقبة التى تجمع نادي الهلال نظيره أهلى جدة في كلاسيكو السعودية والمقرر لها فى تمام السابعة من مساء اليوم اقرأ أكثر ⮕

عبد الله السعيد: زيزو وأفشة قادرون على التألق بالدوري السعوديتحدث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن المواجهة المرتقبة التى تجمع نادي الهلال نظيره أهلى جدة في كلاسيكو السعودية والمقرر لها فى تمام السابعة من مساء اليوم اقرأ أكثر ⮕

جيسوس يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة اهلي جدة في الدوري السعودييلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وتقام من الهلال أمام نظيره فريق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕