الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج"كل يوم"، المذاع على قناة"on"، إن الطواقم الطبية في حالة خطر شديد، ونخشى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف :"لا نستطيع الوصول للطواقم في قطاع غزة، ولا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، أو اي اتصالات مع المواطنين".

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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