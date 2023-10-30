الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطين

وقال خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صباح الخير يا مصر"، عبر"القناة الأولى المصرية"، أنه استقبلنا 57 طائرة والتي حملت آلاف المساعدات من الدول العربية، خاصة من الأردن وفرنسا، والتي احتوت على المواد الغذائية والطبية. قطاع غزة.وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء نطالب بتطبيق معايير القانون الدولي والإنساني، وفتح معبر رفح على مصراعيه للتمكن من دخول كافة المساعدات التي يحتاجها أهالينا في قطاع غزة.

وقال خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صباح الخير يا مصر"، عبر"القناة الأولى المصرية"، أنه استقبلنا 57 طائرة والتي حملت آلاف المساعدات من الدول العربية، خاصة من الأردن وفرنسا، والتي احتوت على المواد الغذائية والطبية. قطاع غزة.وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء نطالب بتطبيق معايير القانون الدولي والإنساني، وفتح معبر رفح على مصراعيه للتمكن من دخول كافة المساعدات التي يحتاجها أهالينا في قطاع غزة.

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