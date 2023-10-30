الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني الدفعة 7 من المساعدات

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، تسليم نظيره الفلسطيني الدفعة 7 من المساعدات الإنسانية العاجلة من معبر رفح، وذلك وفق منشور أورده على حسابه الرسمي في موقع التواصل"فيس بوك".، قال في منشور بالأمس على حسابه الرسمي في فيس بوك، إنه تسلم شحنة جديدة من المساعدات عبر معبر رفح، من نظيره المصري.

وأكد:"تسلمنا مساء اليوم 24 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية". ووصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اليوم إلى القطاع.

على جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن على مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وعدم تركهم في مرمى الصواريخ والقذائف والأسلحة المحرمة دولياً. headtopics.com

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، من مخاطر الكارثة الإنسانية التي عمقها عدوان الاحتلال في قطاع غزة وأبعادها على مجمل الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة، كما حذرت أيضاً من نتائج فقدان الشعب الفلسطيني ما تبقى لديه من أمل في الشرعية الدولية ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأدانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني والمتواصلة بشكل خاص على القطاع لليوم الـ24 على التوالي بما تخلّفه على مدار الساعة من شهداء وجرحى كما يحصل في قطاع غزة، وكما حصل فجر هذا اليوم في مدينة جنين ومخيمها، وكذلك التدمير المتواصل لكل شيء في قطاع غزة خاصة بعد التوغلات البرية لجيش الاحتلال بما ينتج عنها من جرائم لتصفية الحياة الإنسانية في قطاع غزة، هذا في ظل استمرار حرمان المواطنين في القطاع من احتياجاتهم الأساسية، لتعميق جريمة التجويع والحرمان من المياه والكهرباء والغذاء والدواء، في... headtopics.com

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