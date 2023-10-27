الهلال ضد الأهلي.. الزعيم يحسم الشوط الأول بثنائية

ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 'درة الملاعب'، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، بتقدمتفاصيل أزمة الأهلي وعبدالله السعيد.. حكم قضائي جديدمصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا واستخدام سلاح البترول لوقف الحرب على غزة

ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 'درة الملاعب'، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي، بتقدمتفاصيل أزمة الأهلي وعبدالله السعيد.. حكم قضائي جديدمصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا واستخدام سلاح البترول لوقف الحرب على غزة

كريم بنزيما يسجل هدف تقدم الاتحاد ضد الحزم فى الشوط الأول بالدوري السعوديتقدم فريق الاتحاد ضد الحزم بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ11 في بطولة الدوري السعودي.. اقرأ أكثر ⮕

باريس سان جيرمان يتقدم على ميلان بهدف مبابى فى دورى أبطال أوروبا.. فيديوتقدم فريق باريس سان جيرمان ضد ميلان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب 'حديقة الأمراء'، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر مباراة الهلال ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم يلا شوتكلاسيكو سعودي برعاية Al Hilal vs Al Ahli اليوم, بث مباشر مباراة الهلال ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت, يُعتبر الكلاسيكو السعودي بين النادي الهلال والنادي الأهلي من أبرز المواجهات المثيرة والمنتظرة في عالم كرة القدم السعودية. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل الأهلي ضد الهلال.. محرز وفيرمينو في الهجومشهد تشكيل الأهلي ضد الهلال، الذي أعلنه ماتياس يايسلة، المدير الفني للأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 'درة الملاع اقرأ أكثر ⮕

تشكيل الهلال ضد الأهلي.. ميتروفيتش في الهجومشهد تشكيل الهلال ضد الأهلي، الذي أعلنه البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي 'در اقرأ أكثر ⮕

بيراميدز يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأولأنهى نادي بيراميدز الشوط الأول متقدما على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم اقرأ أكثر ⮕