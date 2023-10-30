الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون. وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج. اقرأ أكثر ⮕

«الهجرة» تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأعلنت السفيرة سها جندي، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أكثر ⮕

الهجرة: إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجفتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة: إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أكثر ⮕