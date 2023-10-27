الهجوم الأعنف منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال يقصف غزة برا وبحرا وجوا وانقطاع الانترنت بشكل كامل

، ووفق ما ذكره تلفزيون فلسطين فإن قطاع غزة يشهد قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق.وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فأن قواته البرية ستوسع عملياتها الليلة، وعلى المدنيين في غزة التحرك للجنوب، مضيفا أنه يحافظ على أمن إسرائيل ومهمته إعادة الأسرى.وأكد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، ويستمر الانقطاع ليواصل مناطق جديدة، حيث أن منظومة الاتصالات في القطاع انهارت.

ومن جهته، يوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي يقوم الأن بقصف جوي وبري وبحري يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب، وخاصة على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع.وتعرض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف الاحتلال، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، وسط مخاوف من تعرض مستشفى الشفاء لقصف مماثل، كما تم رصد وصول عدد من الضحايا والمصابين وكان بينهم الأطفال والنساء حيث تعرضوا للإصابة جراء القصف من جانب العدوان الغاشم، مما تسبب في حدوث فوضى بعد انقطاع الانترنت، وعدم القدرة على التواصل.

وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقة من الصواريخ تجاه غلاف غزة واسديروت برشقات صاروخية مكثفة، كما تم قصف عسقلان الآن بصاروخ بدر 3، كما قصفت كل من أسدود واسديروت برشقات صاروخية مكثفة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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