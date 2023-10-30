النيابة تطالب بأقصى العقوبة على البلوجر هبة سيد صاحبة قناة أم زياد

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسنن تأجيل محاكمة البلوجر هبه السيد المعروفة باسم صاحبة قناة "أم زياد" على موقع اليوتيوب بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 25 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.

وانتهت النيابة العامة منذ قليل من مرافعاتها بالقضية والتي تناولت ظروف الدعوى موضحة ما قامت به المتهمة الاولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى الى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بالاعتداء على شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات. وأهابت النيابة العامة بضرورة مراجعة الآباء والامهات لدورهم في المجتمع بالحفاظ على ابنائهم باعتبارهم أمل الغد ومستقبل الوطن ، وآلا يتركوهم عرضة للضياع أو الانحراف أمام شهوة الشهرة والمال .وهو ما استجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 25 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع ولتنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة السابقة بضبط واحضار المتهم الثالث الهارب، مع استمرار حبس المتهمين للجلسة المحددة . headtopics.com

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ابراهيم احمد، والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد - السن 18 - طالب بالصف الثالث الثانوى -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم فى الفترة من عام 2018 حتى 29-4-2023بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا الجرائم الآتيةارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر...

النيابة تترافع اليوم فى محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة 'أم زياد'تستمع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون أمام الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى.. اقرأ أكثر ⮕

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