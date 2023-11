النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم عدة سيارات في الجيزة

استعلمت النيابة الكلية في جنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لـ12 شخصا أصيبوا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم عدة سيارات أعلى محور 26 يوليو.كان مسئول غرفة عمليات المرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار سلم الطريق الصحراوي

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدد من السيارت اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

