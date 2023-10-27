النيابة تطلب التحريات النهائية فى حريق فندق بالزمالك

طلبت نيابة قصر النيل،التحريات النهائية فى أسباب حريق شب بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذى يبلغ طوله أكثر من 50 طابقا، بعد اندلاع حريق داخله ويقع بمنطقة الزمالك، كما أمرت النيابة ارسال تقرير المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.

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