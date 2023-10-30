النواب يوافق نهائيًا علي مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة ‎

وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية. انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.

تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.. headtopics.com

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.«دعم المبادرات الرئاسية».. «مكافحة الإدمان» يشارك في المؤتمر السنوي لجامعة حلوانخبير تحكيمي: حكم مباراة الأهلي وصن داونز لم يحتسب ركلتي جزاء وطرد headtopics.com

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على المادة الأولى في قانون الأمومة والطفولة.. ويقر حقه في إنشاء فروع بالمحافظاتمجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة اقرأ أكثر ⮕

'النواب' يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة -تفاصيلالنواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة تفاصيل | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق نهائيا على قانون القومي للطفولة والأمومةوافق أعضاء مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، نهائيًا. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق نهائيًا على قانون المجلس القومي للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. وعرض الدكتور اقرأ أكثر ⮕

جبالي: قانون الأمومة والطفولة التزام دستوري تأخر كثيرامشروع قانون تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة اقرأ أكثر ⮕