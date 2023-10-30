النواب يوافق على تعديلات الحكومة فى مواد إصدار قانون القومى للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مقترح الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، في إلغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 97 من قانون الطفل لتنظيم ما ورد بهما بشكل متكامل في مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

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