النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه.

وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.وكانت الجلسة العامة شهدت جدلا بين النواب بسبب تفرغ نائب رئيس المجلس لمهمام عمله.

مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهمامجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة ونائبهوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون اقرأ أكثر ⮕