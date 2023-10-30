النواب يوافق على المادة الأولى في قانون الأمومة والطفولة.. ويقر حقه في إنشاء فروع بالمحافظات

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:27 موتنص المادة التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها في الجلسة العامة اليوم:"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار...

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على تشكيل القومي للأمومة والطفولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح أعضائهمجلس النواب عدل المادة التي تنص على تشكيل القومي للأمومة والطفولة بقرار رئيس الجمهورية فقط اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتمجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام النواب توافق على قانون إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقيةإعلام النواب توافق على قانون إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية اقرأ أكثر ⮕