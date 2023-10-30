النواب يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لتمويل مشروعات بيئية مستدامة

ووفقا للاتفاقية فإن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تتولى مهام ضمانة"المالية" في القرض الدولاري، الذي سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت"المالية" مكتب"حلمي وحمزة" كمستشار قانوني محلي في المفاوضات، بخلاف قيام"ريد سميث" بمهام المستشار القانوني الدولي. وتبلغ تكلفة القرض تعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، التي بلغت في منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية. headtopics.com
ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.مصدر في الأهلي يكشف عن موعد عودة إمام عاشور للمشاركةالسيسي يوقع قانونا باستثناء قيد شركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين