النهار تتعاقد مع إبراهيم سعيد ليشارك في تقديم برنامج بلس 90

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أعلنت قناة النهار، عن التعاقد مع نجم منتخب مصر والأهلي إبراهيم سعيد لتقديم برنامج"بلس ٩٠" أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في الحادية عشر مساء.زيادة أيام البرنامج الرياضي ليمتد طوال الأسبوع وأن الإعلامي أمير هشام سيستمر في تقديم البرنامج من السبت للثلاثاء.

ويعد إبراهيم سعيد من نجوم الرياضة الذين التحقوا بقناة النهار منذ ٤ سنوات وكان يشارك في تقديم برنامج أوضة اللبس وبلس ٩٠ . وكان إبراهيم واحداً من أهم لاعبي مصر في الألفية الجديدة وكانت انطلاقته في النادي الأهلي قبل أن يحترف في الدوري الإنجليزي .منصة شاهد تعلن عن عرض الفيلم السوري «نزوح» خلال الفترة المقبلة headtopics.com

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إبراهيم سعيد ينضم لقناة النهار لتقديم برنامج 'بلس 90'أعلنت شبكة قناة النهار اليوم عن التعاقد مع نجم الأهلي السابق إبراهيم سعيد لتقديم برنامج 'بلس ٩٠ ' أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع. وأكدت الشبكة في بيان لها أنها قررت زيادة أيام البرنامج الرياضي ليمتد طوال الأسبوع وأن الإعلامي أمير هشام سيقدم البرنامج من السبت للثلاثاء . اقرأ أكثر ⮕

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