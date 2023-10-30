كتب- نشأت علي:وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ،على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".

وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على قانون «القومي للطفولة والأمومة»وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ،على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون ' المجلس القومي للطفولة والأمومة'. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومةوافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ، على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ، على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون ' المجلس القومي للطفولة والأمومة'. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕