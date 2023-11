النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

توجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو. بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي. ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: النشرة المرورية.. تفاصيل الأحجام والكثافات والطرق البديلة بالذروة المسائيةكشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ 'الراديو 9090'، تفاصيل الحركة المرورية، في الذروة المسائية اليوم الأربعاء، على أغلب المحاور.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التضامن تعلن عن وظائف بالقاهرة والجيزة والإسكندريةأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال برنامج فرصةأحد برامج الوزارة بالتعاون مع أكشاك شغلني والتنسيق مع ٢٥ ادارة اجتماعية تابعة للوزارة في محافظات (القاهرة - الجيزة -الإسكندرية) للتقديم على فرص عمل مجاناً وذلك كخدمة تطبق لأول مرة في مصر لمساعدة راغبي العمل بالتقديم على احدث الوظائف المتاحة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رفع 595 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرةأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: رفع 595 حالة إشغال طريق مخالف بحملات في البحيرة.. صورأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: خريطة الأسعار: انخفاض الزيت وارتفاع السكر والخيار.. والذهب يقلص خسارتهخريطة الأسعار انخفاض الزيت وارتفاع السكر والخيار والذهب يقلص خسارته | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: محمد عيد: زيارة رئيس الوزراء للكتيبة 101 ترسم خريطة التنمية الجديدة لشمال سيناءمحمد عيد: زيارة رئيس الوزراء للكتيبة 101 ترسم خريطة التنمية الجديدة لشمال سيناء

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕