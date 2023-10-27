النشرة الدينية.. ردد هذه السورة قبل النوم وانتظر الفرج القريب ودعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهملن نفرط في ذرة رمل من سيناء| رسائل وزير الأوقاف من قلب نويبعمواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي.. حافظ عليها بموعدها

للرزق السريع وفك الكرب.. ردد هذه السورة قبل النوم وانتظر الفرج القريبيبحث كثير عن سورة تجلب الرزق وتفك الكرب، حيث إن القرآن الكريم كله بركة، وهناك أسباب للرزق ينبغي اتباعها مثل الأخذ بالأسباب والسؤال عن العمل، وهناك أدعية وأذكار تجلب الرزق منها: (قراءة سورة الواقعة قبل النوم يوميًا، وترديد دعاء سيدنا موسى -عليه السلام-: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ... اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

' اللهم إنا نستودعك بيت المقدس' دعاء لأهل فلسطين وغزةأدعية لأهل فلسطين وغزة، أدعية لنصرة أهل فلسطين بعد عمليات القصف عليهم في الفترات الأخيرة ، يبحث الكثير من الأفراد عن أدعية لأهل غزة اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: غزة فى خطر وتعيش كارثة إنسانية وبحاجة لتدخل دولى عاجلتحدث السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، عن مشهد العدوان الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، قائلا:' إسرائيل ترتكب عدوان مستمر على غزة وحرب إبادة جماعية ممنهجة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، إنه قد طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، بسبب العدوان الإسرائيلي هناك. اقرأ أكثر ⮕