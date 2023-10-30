النائب إيهاب منصور: مشكلتنا دائما ليست في التشريع وإنما في عملية تطبيق القوانين

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، وأن تكون أدوار مجلس النواب تأتي لتصب في صالح ملايين المصريين بشكل مباشر، ومشكلتنا على الدوام ليست في التشريع وإنما في التنفيذ ما بعد عملية التشريع.

وأوضح،"يجب الحفاظ على استقلالية رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما يتسق مع التعديلات التي أدخلها النواب على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، حتى لا يكون هناك تداخل في الأدوار ما بين مجلس النواب على الأقل ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة".

وكان قد وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون"المجلس القومي للطفولة والأمومة". headtopics.com

وعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن 17 مادة موضوعية. headtopics.com

برلماني يطالب المجتمع الدولي بوقف العنف في غزةقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في إدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس التيار الوطني الحر اللبناني: إسرائيل تقوم بعملية إبادة جماعية في غزةأكد رئيس التيار "الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، أن "المشهد في غزة غير مقبول"، معتبرا أن "ما تقوم به إسرائيل هو عملية إبادة اقرأ أكثر ⮕

النائب إيهاب منصور: قانون القومي للطفولة والأمومة يخص 70 مليون مواطنالنائب يؤكد أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية المجلس ليؤدي دوره بفاعلية اقرأ أكثر ⮕

عبر تطبيق 'أنتخب'.. الناخبون يختارون أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمانانطلق اليوم الأحد التصويت في انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة العاشرة عبر تطبيق «أنتخب». اقرأ أكثر ⮕

عضو 'اقتصادية النواب': الاجتياح البرى لغزة يهدد بمزيد من التعقيد للقضية الفلسطينيةاستنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عملية الاجتياح البري التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها بقطاع غزة والتي تعد امتداد لسلسلة الجرائم الوحشية التي يمارسها العدوان اقرأ أكثر ⮕

أردوغان: سنكشف إسرائيل للعالم كمجرم حرب.. والغرب المتهم الرئيسي في مجزرة غزةإسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت اقرأ أكثر ⮕