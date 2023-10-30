النائب العام يوجه كل النيابات للاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

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النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب. اقرأ أكثر ⮕

توجيهات حازمة من النائب العام ضد جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب. اقرأ أكثر ⮕

توجيهات حازمة من النائب العام ضد جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم. اقرأ أكثر ⮕

توجيه من النائب العام بشأن جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسياراتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى نيابات الجمهورية كافة، للعناية بكل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. اقرأ أكثر ⮕

محاكمة المرتكب جنائيا.. توجيه من النيابة العامة ضد جرائم التلاعب في لوحات المركباتأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدن اقرأ أكثر ⮕

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنيةأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية،... اقرأ أكثر ⮕