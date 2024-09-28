النادي المصري يحصل على 400 ألف دولار بعد التأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

ضمن النادي المصري الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 400 ألف دولار على الأقل بعد تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن سلسلة الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، في وقت سابق.

ومن المقرر أن يحصل بطل الكونفدرالية على مكافأة تصل إلى 2 مليون دولار، والوصيف مليون دولار، فيما تحصل فرق فرق نصف النهائي على 750 ألف دولار، وفرق ربع النهائي 550 ألف دولار. ويعود المصري لاستئناف تدريباته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء راحة الثمانية أيام التي منحها علي ماهر للاعبين، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع السنغالي بابي بادجي لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري، وكذلك التعاقد مع الدولي البنيني لاعب فريق باني جانسي اف سي البنيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026، حيث تم الحصول على الاستغناء الخاص...

ذلك يتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

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