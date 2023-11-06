النادي الأهلي يشعر بالقلق من التعاقد مع أحمد فتوح

قال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، إن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك؛ بعد أزمته الأخيرة. وأضاف أمير هشام، خلال برنامجه على قناة النهار:"هناك دراسة للموقف كامل داخل النادي الأهلي قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".

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ELBALADOFFİCİAL: هاني حتحوت: بيراميدز جاد في ضم أحمد فتوح أكثر من الأهلي.. تفاصيلأعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف الاهلي من ضم لاعب من الزمالك ورغبه نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح.. المزيد

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جريدة الفجر: 'تقديرًا للزمالك'.. زد ينسحب من 'السباق الثلاثي' للتعاقد مع أحمد فتوحكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن فريق زد انسحب من سباق التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك، وصرح بوجهة اللاعب المقبلة عقب صراع الثلاثي زد، الأهلي، بيراميدز ، لضم اللاعب والإستفادة من خبراته.

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ELBALADOFFİCİAL: فتوح يطلب 60 مليون خارج عقده للانضمام إلى الأهليأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج '+90'، أن النادي الأهلي تفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، من أجل الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

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AKHBARELYOM: زد يعلن انسحابه من سباق التعاقد مع فتوح تقديرًا لمجلس الزمالكتحدث سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن موقف ناديه من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد عرضه للبيع من جانب ناديه.

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ALBAWABANEWS: زد يجمد المفاوضات مع أحمد فتوح تقديرًا لإدارة الزمالكتحدث سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن موقف ناديه من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد عرضه للبيع من جانب ناديه.

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ELWATANNEWS: عاجل.. صدمة جديدة مدوية لـ أحمد فتوح بعد عرضه للبيعقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: «زد خارج تماما فكرة التعاقد مع أحمد فتوح بعد عرضه للبيع من جانب الزمالك»

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