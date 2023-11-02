HEAD TOPICS

الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث من 2023

ElBaladOfficial1 min.

سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال

أخبار مصدر

ELBALADOFFICIAL

فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.وتراجعت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

مصر عناوين

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.5%انخفض اقتصاد السعودية بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، نتيجة التراجع في الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء.
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: السبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25% في الربع الثالثالسبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25 في الربع الثالث | مصراوى
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: السبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25% في الربع الثالثالسبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25 في الربع الثالث | مصراوى
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: السعودية: تراجع الناتج المحلي بنسبة 4.5% في الربع الثالث للعام الجاريتراجع الناتج المحلي للسعودية
مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023.
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 3.9مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر التسع الأولى من 2023بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕