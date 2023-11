الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث من 2023

فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.وتراجعت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

ELBALADOFFICIAL: انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.5%انخفض اقتصاد السعودية بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، نتيجة التراجع في الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء.

MASRAWY: السبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25% في الربع الثالثالسبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25 في الربع الثالث | مصراوى

SHOROUK_NEWS: السعودية: تراجع الناتج المحلي بنسبة 4.5% في الربع الثالث للعام الجاريتراجع الناتج المحلي للسعودية

YOUM7: ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023.

YOUM7: 3.9مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر التسع الأولى من 2023بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

