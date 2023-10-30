المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة...

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مخرات سيول شرق النيل بقرى( تل بني عمران - الحاج قنديل - العمارية الشرقية ) استعدادا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المجرى و المواسير .

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدات المحلية بمركزى ديرمواس و مغاغة، حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، حيث تضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، و كذلك العبارات النهرية بقرية شارونة للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة. headtopics.com

كما تم التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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